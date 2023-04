Ancheta Rasunetul Cultural: Ce amintiri aveti despre momentul cand v-ati vazut, pentru prima oara, numele tiparit intr-o publicatie?Ilie RadDesigur, momentul magic al debutului nu poate fi uitat. Mai ales daca acest lucru a avut loc intr-o publicatie de prestigiu. Iesirea mea in lume s-a petrecut in iarna anului 1981 in revista Tribuna din Cluj (nr.7, din 12 februarie), condusa la vremea respectiva de reputatul romancier D.R. Popescu. Articolul se intitula Metamorfozele timpului si era ... citeste toata stirea