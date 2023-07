In spatiul romanesc, cel care a scris pentru prima data despre haiku a fost I. Cyprian; acest lucru s-a petrecut in anul 1904 in revista Evenimentul. In 1911, Al. Vlahuta, in eseul Poezie si pictura japoneza, din volumul La gura sobei, aminteste, la randul sau, despre aceasta forma fixa de poezie, considerata cea mai populara creatie poetica in Japonia (aici, existand astazi circa zece milioane de poeti de haiku). Mai tarziu, in 1924, Ion Timus va face acelasi lucru, publicand doua volume ... citeste toata stirea