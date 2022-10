Hanna Bota: Trei femei, cu mine, patru

Insula Mykonos. Stam intinse pe sezlong, un chelner ne aduce limonada cu gheata si menta. Ne doare capul pe amandoua de la bautul de azi-noapte, dar suntem relaxate. Elsa imi povesteste intr-o doara ca s-a hotarat: la toamna va incepe facultatea, gata, se inscrie, nu-i mai ajunge sa lucreze la biroul acela de telefonie, mai bine face scoala si va lucra la alt nivel, pe alti bani. Da, tot in telecomunicatii. Nu, nu va studia in Vaxjo, prefera Malmo, e mai bine sa pleci de acasa in timpul ... citeste toata stirea