Horia Garbea: Primul Craciun fara mama

Craciunul meu este unul traditional cu brad impodobit si daruri sub brad, cu cozonaci si vin. Pina anul trecut cozonacii ii facea mama si petreceam prima zi de Craciun la ea. Nu stiu cum va fi primul Craciun fara ea.In copilarie, fiind vremuri grele, sub regim comunist, Craciunul era mai putin opulent, dar plin de aceeasi bucurie. Petrecut mereu acasa. Nu se dadea liber de Craciun, asa ca plecam la schi doar in jur de Anul Nou. Ma bucur ca fiul meu si-a trait ... citeste toata stirea