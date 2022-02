Iacob Naros: Doi poeti someseni - Iustin Iliesiu, Dionis Farcasiu

Proiect editorial al Bibliotecii Judetene "George Cosbuc" Bistrita-NasaudIon Buzasi ne apare ca istoric literar, doctorat in 1982 cu tema "Andrei Muresanu", pe langa Facultatea de Filologie, UBB Cluj-Napoca, 1965, este si absolvent al Facultatii de Teologie Greco-Catolica, 2008. Este prezent cu studii si articole in "Cultura crestina", desi nascut in Mintiul Gherlei, autorul este legat de judetul Bistrita-Nasaud prin Salva, dar si prin George Cosbuc, Andrei Muresanu si Iustin Iliesiu, are ... citeste toata stirea