Editeaza

Icu Craciun: FOAIA POPORULUI din 1902 (2)

Sursa: Rasunetul
Luni, 11 August 2025, ora 07:38
8 citiri
Din nr. 6, aflam ca invatatorul Vasiliu Mieuda, din Simotelnic, aduce "o multamita publica" catorva locuitori care au contribuit la cumpararea unui "policandru la biserica". Lista este prea lunga pentru a-i aminti pe toti; el incepe chiar cu consatenii sai: I. Pascu, primar, 1 coroana si 20 bani etc., din Nusfalau, preot paroh I. Pop, cu 3 coroane etc., din Barla, V. Nascu, paroh, 2 coroane etc., din Soimus, I. Baciu, invatator, 1 coroana etc., din Budacul roman, I. Dumbrav, paroh, si I. Tinis, ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
Accident intre un autoturism si o motocicleta la Unirea
Un echipaj de pompieri si un echipaj de terapie intensiva mobila SMURD intervin in localitatea ...
DEER optimizeaza activitatea de citire a contoarelor si ofera optiunea transmiterii indexului online
Citirea contoarelor pentru utilizatorii casnici si cei asimilati acestora se face ...
DA, AM FOST LA ,,STEFAN GHEORGHIU"!
Pentru cei ce simuleaza un zambet ironic, malitios in coltul gurii cand e vorba de noi, cei din ...
ActualitateBusinessSportLife Show