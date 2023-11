Membru al Uniunii Scriitorilor din Romania, Filiala Cluj, Icu Craciun este cunoscut in peisajul literar romanesc ca autor a 23 de carti (romane, proza scurta, istorie literara, teatru etc.), din care doua nominalizate la premiile Filialei, romanul Cand vor inflori malinii, in 2018, si volumul de eseuri Liviu Rebreanu intre contemporanii sai, in 2019, dar si in calitate de colaborator al revistelor: Romania literara, Apostrof, Vatra, Neuma, Scriptor, Convorbiri literare, Miscarea literara, Nord ... citeste toata stirea