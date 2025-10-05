Editeaza

Icu Craciun: Presa inceputului de secol 20. ALBINA din 1912 (1)

Sursa: Rasunetul
De-a lungul timpului, in Romania, au existat mai multe publicatii periodice, care au avut in titulatura lor cognomenul ALBINA. Ba mai mult, pana si la Viena si, mai apoi, la Pesta, a aparut o gazeta numita Albina (redactor Georgiu Popa (Pop), editor Vasile Grigorovitia; la Pesta, din 16 iulie 1869, au aparut cate doua numere pe saptamana, iar din 1 ianuarie 1876, cate trei pe saptamana. Precizam ca din 2 octombrie 1869, editor si redactor responsabil a fost Vincentiu Babes, iar din 1 ianuarie ...citește toată știrea

