Icu Craciun: Presa inceputului de secol 20. ALBINA din 1912 (2)

Sursa: Rasunetul
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 11:50
Continuam sa publicam spicuiri din raportul lui Emil Tisca, secretarul Despartamantului ASTRA din Nasaud, tiparit in gazeta Albina din 1912.

3. Rebrisoara

Au avut loc mai multe sedinte si 10 sezatori populare, "in cari s'a cetit din carticica dlui Simu Comuna Viitorul din Esara noastra (articoli economici) din Poporul Roman, din Libertatea si din Solia Satelor". Emil Precup, preot-protopop in Rebrisoara, a tinut cateva prelegeri cu sfaturi economice si practice. "Reuniunea de consum din ...citește toată știrea

