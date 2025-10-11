Editeaza

Icu CRACIUN: Presa inceputului de secol 20. ALBINA din 1912 (4)

Continuam cu raportul secretarului Despartamantului Nasaud al ASTREI, Emil Tisca, publicat in Albina din septembrie, 1912.

10. Magura

S-au tinut prelegerile:

Despre Asociatiune, Sfaturi practice si economice si Despre foloasele reuniunilor in general de Ignat Seni, invatator pensionar, Nasaud.
Despre foloasele invataturii de carte de Anton Hangea, invatator in Nasaud.
Sfaturi higienice si economice de Victor Motogna, profesor in Nasaud.
Parti alese din scrierile lui Sadoveanu de Augustin

