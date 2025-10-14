Editeaza

Icu Craciun: Presa inceputului de secol 20. ALBINA din 1912 (5)

Sursa: Rasunetul
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 11:22
14. Maieru

S-au tinut prelegerile:

Despre tovarasiile satesti de Cornel Sanjuan, profesor in Nasaud.
Despre viata si opera lui Creanga de Cornel Sanjuan, profesor.

Presedinte al adunarii a fost preotul Ieronim Groze, iar delegat al comitetului Cornel Sanjuan. "S'au inscris: un membru ordinar: Ioan Rus, si 42 membri ajutatori".

15. Sangeorgiul - romanesc

S-au tinut prelegerile:

Despre Asociatiune si sfaturi practice si economice de Emil Domide, profesor la Nasaud.
Chipuri din viata ...citește toată știrea

