Icu Craciun: Presa la sfarsitul secolului 19. FOAIA POPORULUI din 1899

Sursa: Rasunetul
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 13:29
In publicatia saptamanala Foaia Poporului din 17/29 octombrie 1899 (anul VII, nr. 42), care aparea la Sibiu, la rubrica Scrisori este tiparit articolul De sub Ineu, semnat "X". In el, autorul scrie despre vremea "rece si ploioasa" din anul 1899, care a dus la putrezirea fanului si otavii. "Economii cari alta data faceau cate 80-100 care de fan, abia au scapat cu 2-3 care neplouat. (...) Prunele au crepat si putrezit pe pruni inca inainte de a se coace". In Feldru a batut gheata a doua oara, ...citește toată știrea

