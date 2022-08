Importanta miscarii in aer liber. Cum il incurajezi pe copilul tau sa se joace afara?

Joaca in aer liber este esentiala pentru sanatatea celor mici, atat din punct de vedere fizic, cat si psihic. Trebuie sa-l incurajezi pe micutul tau sa petreaca afara cat mai mult timp, in orice anotimp si indiferent daca prefera sa se joace singur, cu parintii si prietenii mai apropiati sau sa interactioneze cu multi copii.Beneficiile miscarii in aer liber de la cea mai frageda varsta sunt evidente, fiind promovate de medici si psihologi, pentru ca ajuta foarte mult la dezvoltarea armonioasa ... citeste toata stirea