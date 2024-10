In amintirea scriitorului Dumitru Munteanu

Astazi, 25 octombrie, prozatorul, eseistul si editorul Dumitru Munteanu ar fi implinit 76 de ani. Nascut la Telciu, in 1948, a debutat in Romania literara (1980) si in volumul colectiv "Debut '86", Editura ,,Cartea Romaneasca", postfata de Mircea Ciobanu. A fondat mai multe ziare dintre care retinem revista "Litera Nordului" si a infiintat Editura "George Cosbuc" din Bistrita.Dintre cartile sale amintim Anotimpul viperelor, roman, 1996, Intemeietorii, roman, 2000, Adevarata putere, roman, ... citește toată știrea