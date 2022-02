In Cercul Poetilor Disparuti

In seara zilei de 15 decembrie, am fost martorul din umbra al lansarii online a antologiei de poezie Secundele melcului. Antologie. 1972 - 2020, aparuta la Editura Scoala Ardeleana, la care au participat, printre altii, distinsul poet si profesor universitar Ion Pop, poetul Viorel Muresan, editorul George Vasile Dancu si sotia regretatului poet Ion Urcan, cel al carui nume se afla asezat pe coperta antologiei, si a carui evocare nostalgica ne-a tinut adunati in lumea virtuala a Internetului. ... citeste toata stirea