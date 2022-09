Inscrieri la Festivalul de literatura "Vasile Lucaciu"

In 3 si 4 decembrie 2022, Comuna Cicarlau organizeaza a XXII-a editie bienala a Festivalului national de literatura "Vasile Lucaciu" (editia 2020 a fost suspendata din cauza pandemiei de Covid). Juriul va acorda sapte premii (marele premiu, trei premii pentru poezie si trei premii pentru proza), constand in: diplome, bani, carti si publicarea textelor in reviste literare. Tinerii scriitori, care nu au debutat editorial, sunt invitati sa trimita in ... citeste toata stirea