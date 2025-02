Intalnirea dintre ortodoxie si catolicism in cartea Parintilor Necula si Francisc Dobos

Aparuta in anul 2022 la Editura Bookzone din Bucuresti cu titlul ,,Impacarea cu tine insuti", cartea are doi autori, parintele ortodox Constantin Necula, dr.in teologie, ales de curand in functia de Presedinte al Astrei centrale si bunul sau prieten, parintele romano-catolic Francisc Dobos, paroh al Parohiei Romano-Catolice ,,Prea sfanta Inima a lui Isus " (Sacre Coeur ) din Bucuresti. Ei invita cititorii sa descopere ,,bucuria impacarii cu sine, cu celalalt si cu Dumnezeu". Volumul apare sub ... citește toată știrea