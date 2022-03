( Interviu) Gavril Tarmure: "Cununa de pe Somes", un brand de care o sa avem grija

Rep.: - La Palatul Culturii, in urma cu aproape 55 de ani, a fost infiintat Ansamblul "Cununa de pe Somes" care, in timp, a devenit un reper pentru muzica din judetul Bistrita-Nasaud si nu numai. Ce planuri de viitor are managerul Centrului Cultural Municipal "George Cosbuc", Gavril Tarmure, cu Ansamblul "Cununa de pe Somes"?Gavril Tarmure: - La Centrul Cultural Municipal sau Casa de Cultura, cum se numea initial, in urma cu zeci de ani s-a infiintat un ansamblu profesionist, desi atunci nu i ... citeste toata stirea