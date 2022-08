Intoarcerea acasa a Dorei Alina Romanescu prin Simfonia sufletului calator

Sentimentul nostalgiei pentru satul natal este foarte des intalnit in romanele si povestirile Dorei Alina Romanescu: Dealul comorii, Blestem, Distante, Pe drumul dorului si al destinului si, nu in ultimul rand, in Simfonia sufletului calator, volum aparut la Editura ,,Ecou Transilvan'', Cluj-Napoca, 2021. Acest titlu, deosebit de sugestiv are multe conotatii simbolice. Este un cantec necantat in care sufletul isi cauta mereu un refugiu.Dora Alina Romanescu se intoarce prin scrierile sale pe ... citeste toata stirea