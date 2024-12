Ioan Cioba: Craciunul magic

- Cand ati mers pentru prima data la colindat? Care a fost prima colinda pe care ati spus-o la fereastra gazdei? Cu ce erati rasplatiti?- Povestea pomului de Craciun. Cand poposea in casa, cu ce il impodobeati?- Cand a venit Mos Craciun in casa dumneavoastra pentru prima data ?- Ce povesti legate de Craciun stiti de la bunicii si parintii dumneavoastra?-Se afla Craciunul, cu toata salba de sarbatori din preajma lui, in proiectele (scrierile) dumneavoastra?Ancheta de Menut Maximinian. ... citește toată știrea