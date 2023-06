Cunoscut prin ca rtile sale de capatai, intitulate ,,Jurnalul Fericirii " si ,,Daruind vei dobandi ", Nicolae Steinhardt a cucerit publicul larg nu numai in mediile bisericesti, ci si in cele culturale, nationale si internationale. Monografii, cronici, dictionare, evocari, emisiuni de radio si televiziune, infatiseaza oamenilor un monah sincer, deschis, care a abordat in mod admirabil cuvintele Mantuitorului ce i-au robit inima. El s-a bucurat de prietenia unor oameni minunati, carora le-a ... citeste toata stirea