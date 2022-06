Ioana Iliesi, lansare de carte la MUZEUL JUDEEsEAN

Ioana Iliesi- scriitor cu ascensiune rapida pe firmamentul vietii culturale a judetului nostru, in speta, a Bargaelor (Prundul Bargaului), anul acesta a lansat doua carti: Magia viorii- poezii si Stiloul fermecat-povestiri si poezii.Muzeul judetean- straveche institutie in care-si duc veacul comorile descoperite ale stramosilor, de ani de zile, ca si acum, cultura, traditiile poposesc ca o noutate de modernism sa-si lase o amprenta sentimentala in acest locas de istorie milenara, sub ... citeste toata stirea