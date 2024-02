,,Cobor...Pe treptele timpuluiIn culisele gandului."(Ionel Lupu - ,,Incotro?")Impresioneaza la Ionel Lupu increderea in menirea lui poetica. Acest fapt il intalnim si in noul sau volum de versuri ,,In culisele gandului" (Editura ,,Studis", Iasi, 2023). El isi asuma statutul de poet, crede in el si in ,,predestinarea" lui. Dumnezeu i-a profetit: ,,A! Da! Ai sa devii poet!.../Inca de la gangurit?!" (,,Predestinarile"). Mereu s-a simtit un ademenit ,,Spre sipul cu cerneala. " (,,Aspecte ... citeste toata stirea