Intram in clasa intai in 1954. Se implineau doua decenii de la inaltarea "lacasului de cultura romaneasca". Abia cu un an in urma, scoala devenise mixta, cu romanii si sasii in aceeasi cladire si, curand, sub conducere unica. Desi clasele B au ramas mereu linia germana a scolii. Totodata, fetele si baietii invatau impreuna, nu in clase/scoli separate.Cateva detalii pentru un sumar fundal istoric. Prima scoala romaneasca data din 1866, iar in 1888, se infiinta Despartamantul Agnita al ASTREI. ... citeste toata stirea