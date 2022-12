La le' Iona-n sezatoare, traditii de iarna pe scena Palatului Culturii Bistrita

Primaria Municipiului Bistrita si Centrul Cultural Municipal "George Cosbuc" Bistrita au organizat spectacolul de datini si obiceiuri intitulat "La le' Iona-n sezatoare"."In cadrul acestui eveniment, Ansamblul Profesionist "Cununa de pe Somes", va aduce in fata publicului, un obicei important din viata sociala a satului si anume, Sezatoarea. Sezatoarile incep toamna tarziu, dupa ce se termina toate muncile campului, tin toata perioada Postului Craciunului si se continua in Caslegi, pana in ... citeste toata stirea