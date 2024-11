Razboiul este mereu un subiect ofertant pentru o carte. Dintre toate formele de razboi care pot exista, razboiul civil, fratricid, este poate cel mai fioros si cel mai dureros. Samar Yazbek ne povesteste exact despre un astfel de razboi in cartea sa "La portile taramului de nicaieri", aparuta la editura Pandora M, in colectia Anansi Contemporan, in anul 2024.Samar Yazbek s-a nascut in Siria, in cadrul minoritatii alawite, si a studiat literatura araba la Universitatea Tishreen din Latakia. A ... citește toată știrea