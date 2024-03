Leo Butnaru - 75

In bataie de vant, in bataie de gandLa peste saptezeci de ani de acasasa vezi ce nebuniesa vezi ce gandde parca oarecum chiar as fi luat la rost: ca poatenu mai e bine sa ma accept asa cum suntasa cum am fost.Insa si mai marea dementagandul si mai zurliue ca eu mie insumi nu-mi pot spune cum sa fiupentru ca sa nu ma mai accept asa cum suntasa cum am fostin bataie de vantin bataie de gandnicicand la adapost.Ispita definitieiInteriorul infinitului este ... citește toată știrea