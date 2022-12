Leo Butnaru: Nascut la vremea colindelor

Candva, provincia a fost Evul (meu) Mediu sau, altfel incondeiat: E(v)UL ME(di)U. (Bineinteles, eludandu-se trioul de litere dintre paranteze, se citeste: Eul Meu.) Inaintea lui insa, au fost si au ramas numele parintilor mei, Anastasia si Teodor, rostuite si rostite cu amaruia miere din paradisul cuvintelor; AU FOST CEI gratie carora, in 1949, la vremea colindelor si cand se implineau doua mii de ani (ca s-o incep si eu grandios, triumfator, nu?!) din zilele in care Iulius Cezar exclamase: ... citeste toata stirea