Leon-Iosif Grapini: Colindatul pe la case

Cu putine exceptii, in fiecare an mi-am petrecut sarbatorile de iarna in satul meu natal, Sant.In vremea copilariei mele, la Craciun si Anul Nou, ne salta inima de bucurie, nu doar mie si surorii mele, ci tuturor copiilor din sat, era vremea castigurilor banesti pentru cei mici. Mergeam la colindat, in grupuri de trei-patru colindatori, luam casele la rand, prin frig si prin zapada, colindam in tarnaturi friguroase sau in tinde largi si intunecoase, O, ce veste minunata fiind colinda pe care