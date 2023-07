Dragostea are multiple fatete, se deruleaza in nenumarate feluri, iar fiecare poveste de iubire cuprinde tablouri pe care le-am intalnit fiecare si in vietile noastre.Am citit cu placere cartea "O mie si una de dimineti - NORA" de Macedon Tofeni, Editura Castrum de Tymes, Giroc, 2023, carte in care autorul, folosind cuvinte alese si imagini de trairi intense isi deapana povestea vietii, in special dragostea pe care i-a purtat-o Norei. Macedon Tofeni, "domnisorul Gogu" in roman, s-a nascut in ... citeste toata stirea