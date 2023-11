Asociatia Culturala "Grigore Bradea" a finalizat centralizarea voturilor in concursul Premiul Grigore Bradea 2023.In acest an s-au inscris in concurs 10 tineri artisti sculptori, cu varste intre 22 si 30 de ani:Emanuel Chiriac - Doctorand Universitatea Nationala de Arte "George Enescu" Iasi / Facultatea de Arte Vizuale & Design / Sculptura (30 ani)Heidi Tradnik - absolvent scoala doctorala UAD Cluj-Napoca (29 ani)Maria Brinet - Masterand Universitatea de Arta si Design Cluj-Napoca Arte ... citeste toata stirea