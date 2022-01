Mihai Eminescu -,,Imparatul poeziei si-al visarii"

,,Sa ne aducem pururi aminte de Eminescu, cel mai ales poet al acestui neam"- afirma cu pietate Tudor Arghezi inca in perioada interbelica.Implinim acest deziderat in fiecare mijloc de ianuarie, sarbatorindu-ne nu doar poetul national, ci insasi Cultura nationala, la fericita propunere a Bisericii Ortodoxe Romane si institutionalizata.Dupa spusa aceluiasi mare stihuitor, citat mai sus, Eminescu este ,,sfantul preacurat al ghiersului romansc", in care se aduna caracterial o parte esentiala ... citeste toata stirea