Mircea Darosi: Scrieri biografice despre Constantin Brancusi

Despre sculptorul de la Hobita s-au scris si se vor scrie inca multe carti care ilustreaza realizarile sale artistice, dar si impactul pe care acesta a avut-o asupra lumii intregi. Viata si opera marelui ,,ambasador al neamului" este amplu reflectata in operele unor autori romani si straini. Cea mai recenta lucrare apartine scriitorului Sorin Tranca- ,,Drumul lui Constantin", aparuta in 2023, in care autorul reconstituie traseul parcurs pe jos de tanarul de 27 de ani pana la Paris.