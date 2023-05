In perioada 7-14 mai 2023 are loc cea de-a IX-a editie a Festivalului International "Poezia la Iasi". In acest an, pe parcursul a sapte zile, in capitala culturala a Romaniei se vor intalni 60 de poeti din 22 de tari. Vor participa poetii straini: Sona Hamzumbard (Armenia), TuArul Keskin (Turcia), Mamta Sagar (Italia), Vladimir Queiroz da Silva (Brazilia), William Wolak (S.U.A.), Marlena Braester (Israel), Metin Cengiz (Turcia), Mohammed Salmawy (Egipt), Anila Dahriu (Albania), Miloud Gharrafi ... citeste toata stirea