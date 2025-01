Mirela Orban, Grigore Avram si Nadia Urian Linul, primiti in Societatea Scriitorilor din Bistrita-Nasaud

Comitetul Director al Societatii Scriitorilor din Bistrita-Nasaud - Irina Petras- presedinta de onoare, Menut Maximinian - presedinte, Icu Craciun, George Vasile Dancu, Virgil Ratiu -vicepresedinti, s-a intrunit pentru a lua in discutie solicitarea de primire in SSBN a scriitorilor Mirela Orban, Nadia Urian Linul si Grigore Avram. S-a constatat ca indeplinesc prevederile statutare, fiind aprobata cererea de primire....MIRELA ORBAN, nascuta la 2 martie 1971, locuieste in orasul Bistrita, ... citește toată știrea