Editeaza

Modulul "Focus: Radu Afrim" in Festivalul National de Teatru (FNT35)

Sursa: Rasunetul
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 07:39
9 citiri
Programul editiei 2025 a Festivalului National de Teatru, desfasurat la Bucuresti in perioada 17-26 octombrie, include, pe langa multe spectacole si evenimente asteptate de public, un modul dedicat artistului asociat FNT35 - "Focus: RADU AFRIM".

Radu Afrim este primul artist asociat FNT si in aceasta calitate si-a "asumat" sarcina realizeze spectacolul de deschidere al festivalului - "Gro(o)ve", care are loc in data de 17 octombrie, ora 21:00, pe scena Salii "Ion Caramitru" a Teatrului ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
O sarbatoare a credintei si a comunitatii locale, la Galatii Bistritei
Biserica "Sfanta Cuvioasa Parascheva" din Galatii Bistritei, construita intre anii 1865-1867 si ...
Avocatii cu drept de exercitare a profesiei ar urma sa fie recunoscuti "de drept" ca mediatori. Consiliul de Mediere cere Camerei Deputatilor sa respinga initiativa legislativa
CONSILIUL DE MEDIERE, in calitate de organism autonom de reglementare in domeniul medierii, cu ...
Preasfintitul Parinte Samuel Bistriteanul la hramul Bisericii "Sfanta Cuvioasa Parascheva" din Galatii Bistritei
Marti, 14 octombrie 2025, Preasfintitul Parinte Samuel Bistriteanul, Episcopul-vicar al ...
ActualitateBusinessSportLife Show