Multe carti, multe edituri

In eseul "Despre pesimismul bine temperat (IV)", Cassian Maria Spiridon are in vedere volumul analitic de politica sociala, culturala si educationala al lui Roger Scruton *Foloasele pesimismului si pericolul falsei sperante* (Ed. Humanitas, 2022) si opiniile mai multor ganditori anglo-americani. Analiza noilor curente de opinie: multiculturalismul, corectitudinea politica, deznationalizarea globala angreneaza nenumarati factori care decid asupra viitorului omenirii. Impunerea ... citeste toata stirea