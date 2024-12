Nadia Urian Linul: Toto

Toto, asa si-a spus de mic. Nu stia si nu putea sa-si spuna altfel, desi cuvantul nu avea nimic in comun cu numele sau. Doar asa a putut sa-l rosteasca. L-au acceptat cu totii.Era numele unui copil frumos, dragalas, ganditor, slabut la chip si nastrusnic, uneori.Nu-i lipseau momentele de apostrofare din partea parintilor, dar nici cele in care simteai nevoia sa-l iei in brate. Sa-l strangi la piept cu toata puterea, sa-l lasi sa se alinte, stiind ca sub chipu-i de copil se ascunde o minte ... citește toată știrea