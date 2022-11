Nasaudeanca Dora Alina Romanescu a fost sarbatorita la Constanta, cu prilejul implinirii a 20 de ani de activitate scriitoriceasca

Cu douazeci de ani in urma, scriitoarea Dora Alina Romanescu, cu numele ei adevarat, Saveta Georgescu Bachis, originara din comuna Rebra, judetul Bistrita-Nasaud, isi publica primul sau roman intitulat "Dealul Comorii''. De atunci si pana astazi, palmaresul scrierilor sale cuprinde peste 20 de romane si alte trei, in curs de aparitie, dintre care, multe sunt dedicate comunei sale natale, oamenilor in mijlocul carora si-a trait anii tineretii, dupa care si-a impletit destinul cu lumea de la ... citeste toata stirea