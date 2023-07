Marian Danci s-a nascut in 29 aprilie 1957, in localitatea Lesu, din judetul Bistrita-Nasaud. Este absolvent al Liceului "George Cosbuc" din Nasaud si al Facultatii TCM a Universitatii din Brasov. In prezent, locuieste in orasul Nasaud. Din 2017, este membru activ al Cercului Literar de la Cluj. A publicat poezie, proza scurta si fragmente de romane in diferite reviste ("Hyperion" de la Sibiu, "Revista Romana pentru Literatura si Arta" etc.). A debutat editorial cu romanul "Nefericitilor nu le ... citeste toata stirea