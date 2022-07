Neposeanul Dionisie Login, prefect al judetului nostru in perioada interbelica

Documentele de arhivaconsemneaza faptul ca, dintre toate localitatile de pe Valea Somesului Mare, comuna Nepos a dat cel mai mare procent de intelectuali in perioada interbelica.Rasfoind cartea lui Adrian Onofreiu si Ana Maria Bandean, intitulata ,,Prefectii judetului Bistrita-Nasaud (1919-1950 ; 1990-2014)'', am aflat cu deplina satisfactie ca, in cuprinsul ei se afla si numele neposeanului Dionisie Login, prefect al judetului nostru intr-o perioada de mari framantari politice dupa Marea ... citeste toata stirea