Nicola Timar - Premiul Rasunetul Cultural la Festivalul de Poezie George Cosbuc

Nicola TIMAR este eleva in clasa a XI-a, la Colegiul National George Cosbuc, Nasaud, profil filologie, fiind membra a cercului literar de la Clubul Copiilor Nasaud inca din clasele mici. A primit mai multe premii literare la concursuri de profil. Dintre performantele obtinute, mentionam ca a fost laureata cu Premiul al II-lea la faza nationala a Concursului "Tinere condeie", in 2019, beneficiind de participarea in Tabara laureatilor tinerilor condeieri, la Calimanesti, in vara lui 2019.