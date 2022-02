Nicolae Avram: Iluziile (poetice) lui Victor Stir

Am purces sa descopar cartea aparuta, anul trecut, a poetului Victor Stir: "Minima iluzie".Ca si Nietzsche, poetul pare ca vede in arta iluzia vitala.Victor Stir este unul dintre cei mai prolifici scriitori bistriteni. Traducator si jurnalist. O prezenta discreta pe piata de carte, cu un impresionant CV. Cultural.La 24 de ani dupa "Cinetica iluziei"(1997) , Victor Stir publica "Minima Iluzie", (Editura Studis, Iasi, 2021). Constient ca fiecare carte are destinul ei, poetul prefera sa ... citeste toata stirea