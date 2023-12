Imaginea ingerului este atat de uzitata in literatura incat pare imposibil sa o mai poti surprinde in structuri poetice inedite. Dar poetul Menut Maximinian, chiar daca nu se intreaba ca si Rilke: "Cine, daca as striga, m-ar auzi din cetele ingerilor?", are curajul sa ne prezinte intr-un limbaj poetic de foarte buna calitate: "Ultimul inger" (Editura Neuma, 2023).Dupa titlu, cartea de fata m-a trimis cu gandul la cei sapte ingeri din Apocalipsa. Biblia nu precizeaza numarul total de ingeri, ... citeste toata stirea