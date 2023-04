Pentru orice scriitor, momentul cand si-a vazut pentru prima oara numele tiparit intr-o publicatie este unul de neuitat.Ce amintiri aveti despre momentul cand v-ati vazut, pentru prima oara, numele tiparit intr-o publicatie?Ancheta realizata de Ilie RadViata mea de scriitor a inceput cu o mare spaima. Am trimis prima povestire la posta redactiei si raspunsul lui Geo Dumitrescu a fost doar incurajator (povestirea are un virf de lirism etc.). Imi aduc aminte cu neplacere de acel moment, dar ... citeste toata stirea