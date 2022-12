Nicoleta Milea: La rascruce de drumuri, CRACIUNUL AMINTIRILOR MELE!

Ningea. Ningea frumos. Ningea abundent. Ningea adanc. Ningea pe pamant si in noi. Ningea ireal intr-o noapte. Dar nu in orice fel de noapte. Era noaptea inegalabilei bucurii. Era noaptea de la rascrucea timpului. Era noaptea puritatii. Era noaptea iubirii. Era noaptea intruparii vesniciei noastre. Era noaptea cand veneau de dincolo de zari, prin gura de rai, cohorte de stele. Sub siruri de luminite, intoarse in amintiri de hotar cu realul, porneam in lume pe cai inspumati. Niciunul n-ar fi ... citeste toata stirea