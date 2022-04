Postul de director al Bibliotecii Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu a fost scos la concurs in data de 15 martie, iar concursul s-a desfasurat miercuri, 13 aprilie. Castigator a fost desemnat Valer Simion Cosma.Originar din Telciu, Valer Simion Cosma este istoric, antropolog, publicist si cercetator recunoscut, axat pe studiul ruralitatii, modernitatii si justitiei sociale in Europa, in special in Romania. Si-a terminat ... citeste toata stirea