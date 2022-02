O calatorie de 50 de ani a parintelui Vasile Beni

Preotul si scriitorul bistritean Vasile Beni calatoreste cu succes in lumea cartii ca un simbol de cult crestin, o frumusete simbolica a drumului parcurs pe o distanta de 50 de ani, fixandu-se adanc in literatura crestina, retraind ceva ce a crescut in sine: cinstea, iubirea si morala crestina.Cartea recent aparuta la Editura "Nosa Nostra" a patruns cu mult drag si in casa noastra de pe strada Crinului, nr.6, din Nasaud, ca o frumusete a drumului parcurs de talentatul calator, drum presarat ... citeste toata stirea