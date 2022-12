O exigenta ireprosabila

De zeci de ani, de cand l-am cunoscut pe Domnul ION VLAD (trecut in zilele acestea la cele vesnice) l-am considerat ca un intelectual exemplar pentru aceasta tinuta publica, profesionala, publicistica.Pe un ecran ad-hoc biobibliografic se pot insira ani, fapte, carti. Dupa profesoratul, cativa ani, la Beijing, revenind in tara, profeseaza in mediul universitar de la Cluj, atat de performant, incat e numit decan al Facultatii de Filologie, apoi, ani buni, este rector al Universitatii ... citeste toata stirea