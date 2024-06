O oda inchinata Sibiului in anul 1908

In anul 1907, Octavian Goga l-a luat pe Victor Eftimiu in redactia revistei saptamanale "Esara noastra", care aparea la Sibiu, sub auspiciile ASTREI, fara sa-si intrerupa colaborarea la "Viata literara si artistica" a lui Ilarie Chendi ce se tiparea la Bucuresti. In numarul 45/1908 al "Esarii noastre" V. Eftimiu a scris o oda dedicata orasului Sibiu, intitulata "O cronica rimata..." (reprodusa si in Victor Eftimiu, "Amintiri si polemici", Ed. Cultura Romaneasca, Bucuresti, 1942, pp. 127 - 129). ... citește toată știrea